فن ومشاهير

تكريم الأردني منذر رياحنة في الكويت

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كُرّم الممثل الأردني منذر رياحنة في الكويت تقديرا لأعماله التمثيلية.

ونشر منذر صورا من هذه المناسبة على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي ، وعلّق عليها قائلا: "تكريمي في حفل إختتام مهرجان بي يوند السينمائي الدولي في الكويت تحت رعاية وزير الاعلام و وزير الدولة لشؤون الشباب و إدارة الاستاذ علي كريم.شكرا لكل القائمين على هذا المهرجان.شكرا على المحبه و التكريم.للكويت و أهلها و أرضها و فنها دائما في قلبي عشق كبير".

وتلقى رياحنة عدد كبير من الدعم المعنوي من قبل المتابعين.

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