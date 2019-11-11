عاصي الحلاني يزلزل "الأوبرا" على الطريقة اللبنانية

زلزل النجم اللبناني عاصي الحلاني، مساء الجمعة ، حفله بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28.

وغني «الحلاني»، باقة من أشهر أغانيه على الطريقة اللبنانية، وأشعل بها أجواء الحفل وتفاعل معه الحضور الغناء معه.

وصعد، ، النجم عاصي الحلاني لمسرح حفله الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة حازم القصبجي، وافتتح الحفل بأغنية لمصر وهي "أرض الخير"، وسط حالة من الترحيب ووصلات إعجاب الجمهور الذي امتلأ المسرح الكبير ليرفع الحفل شعار "كامل العدد"، وبعدها غنى: «انا مارق مريت، وبحبك وبغار، من هون نحنا يا بشر».

وافتتحت المطربة نهاد فتحي الفقرة الأولى بأغنية «القلب معاك»، وبعدها «الدنيا غنوة، وسنين وأنا أحايل فيك، و ب فتحة با»، ومن المقرر أن يغني بعدها الدكتور ماجد سرور في فقرة موسيقية.

وعزف د. ماجد سرور بأنامله، في الفقرة الثانية، موسيقى أغنيتي العندليب عبد الحليم حافظ "توتة" ألحان فريد الأطرش، و«بلاش عتاب» ألحان كمال الطويل.

وأحيا الفنان أحمد عفت ثالث فقرات الحفل، وغنى عدد من أغاني الزمن الجميل وهما: «الحلو حياتي، وبحلم بيك، وأحبك، وقارئة الفنجان».

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وافتتحت، مساء الجمعة 1 نوفمبر، كل من وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.

ويشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطرب ومطربة وعازف و37 حفل موسيقي وغنائي و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

وتضم أعضاء اللجنة التحضرية الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافى، الإعلامي امجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.

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