هنا شيحة تعتذر من هيثم زكي برسالة مؤثرة









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: لفتت الفنانة هنا شيحة لأهمية التواصل الدائم مع الأحباء وعدم تأجيل اللقاءات معهم لأن مفاجآت القدر القاسية قد تحرمنا من لقائهم عندما يخطفهم الموت دون سابق إنذار. ودعت لعدم تأجيل اللقاءات مع الناس الذين نريد اللقاء بهم، لأن "الوقت لا يكون دائما في انتظارنا". وذلك في رسالة اعتذار وجهتها لصديقها الراحل الفنان هيثم أحمد زكي الذي رحل بطريقةٍ مفاجِئة عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الشخصي على "إنستغرام".حيث كتبت: "الوقت مش ‏موجود، حقيقي مش موجود، دايما فاكرين إن في وقت، في وقت أشوف أهلي، في وقت أكلم صحابي اللي ‏واحشني، في وقت أرد على المكالمات اللي ما ردتش عليها".‏

واستدركت: "بس مفيش وقت، الوقت هو دلوقتي حالا، منستناش نعمل اللي حاسينه ونكلم اللي واحشنا لأنه فجأة ‏ممكن ميبقاش موجود وسطينا ونزعل ونندم إننا قصرنا في حقه ومعملناش اللي كان نفسنا نعمله ومالحقناش".‏

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وقدمت اعتذارها لصديقها الراحل: "حقك عليا يا هيثم، أنا قصرت في حقك ومكنتش بسأل عليك زي ما المفروض أسأل، ‏زعلانة قوي من نفسي وأنت وحشتني وما شوفتكش وما لحقتش أشوفك، مشيت بسرعة قوي يا هيثم، مش ‏مستوعبة إنك روحت، البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون".‏