نانسي عجرم تشوّق الجمهور لعملٍ مصوّر







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: باشرت الفنانة نانسي عجرم بتصوير عمل غنائي جديد لم تذكر تقاصيله في الإعلان التشويقي الموحد الذي نشرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واكتفت عجرم بنشر لقطة لها من استوديو التصوير، كتبت عليها معلقة بكلمة واحدة باللغة الإنجليزية "Shooting" (في موقع التصوير).

ولقد تنوعت التعليقات بين معجب باللقطة وآخر أثنى على أعمالها، فيما عبّر معظمهم عن شوقهم لرؤية عملها الجديد.

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