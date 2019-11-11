شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..حسين بكر مخرج فيلم " أمير البهجة " يكشف لليوم السابع تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف مديرالتصويروالمخرج الدكتور حسين بكر تفاصيل وكواليس فيلمه التسجيلي " أمير البهجة " الذي يتناول سيرة المطرب الراحل محمد فوزي فنيا ويتحدث عن شخصية محمد فوزي وإبداعه الفني خلال الفيلم عدد من صناع السينما والموسيقي .

ويظهر في الفيلم الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي، الذي نجح الدكتور حسين بكرفي تصويره والحصول علي رأيه وشهادته في حق محمد فوزي، كما يتحدث المخرج سمير سيف ونجله الدكتورمنيرمحمد فوزي .

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فيلم أميرالبهجة يكشف الكثير من النجاح والتفرد والتميزللمطرب محمد فوزي الذي كان مؤسسة موسيقية متنقلة كما يؤرخ الفيلم لمسيرته السينمائية فهذا الفيلم يعد وثيقة مهمة وشريط سينمائي يضاف للمكتبة السينمائية .

بالإضافة لما يمثله الفيلم من أهمية وإضافة سنجده يحدث حالة من البهجة لمن يشاهده بما يحتويه الفيلم من صور نادرة لمحمد فوزي وضعها مخرج الفيلم حسين بكرومشاهد متعددة من أفلامه التي وصلت لـ 36 فيلما سينمائيا .