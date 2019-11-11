شاهد ليوناردو دى كابريو يتحدث عن روبرت دي نيرو وكواليس أهم مشهد جمعهما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد النجم ليوناردو دي كابريو الـ 46، الذي يعد واحداً من أهم نجوم هوليود خلال السنوات الأخيرة بفضل موهبته الكبيرة التي لمعت منذ دخوله الساحة الفنية مثلما يظهر مع كافة الأدوار الذي لعبها في مسيرتها الطويلة.
ليوناردو فاز بجائزة الأوسكار مرة وحيدة في مشوراه، وذلك رغم ترشحه للجائزة الأرفع علي مستوي السينما في 6 مرات مختلفة حتي بات الأمر بمثابة عقدة تغلب عليها عام 2016 بالفوز بجائزة وحيدة يسعي لإضافة واحدة أخرى لها قريباً حيث ترشح لجائزة أفضل ممثل عن فيلمه الأخير.
وقد بزغ نجم ليوناردو دي كابريو في بداية التسعينات من القرن الماضي مع مشاركته للنجم روبرت دي نيرو خلال فيلم This Boy’s Life الذي سطع فيه نجمه إلي حد كبير وتنبأ له الجميع بمستقبل باهر، وعلي رأسهم دي نيرو الذي أثني عليه للغاية خاصة أنه اختاره للعب الدور من بين 400 طفل شاهدهم قبل بدء الفيلم، وقد تحدث ليوناردو عن كواليس أول مقابلة جمعته به خلال الفيديو التالي.
ويبدو أن ليوناردو لم ينسي نصائح روبرت دي نيرو ليثبت جدارته في واحد من أروع مشاهده مثلما يظهر خلال الفيديو التالي.
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