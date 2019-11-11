شكرا لقرائتكم خبر عن باسم سمرة يبدأ تصوير مشاهده فى "صندوق الدنيا".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الفنان باسم سمرة، تصوير مشاهده في فيلم "صندوق الدنيا" ما بين أكثرمن لوكيشن تصويروعدد من المناطق المختلفة، ومن المقرر استكمال تصويرمشاهده، وسيكون دوره مفاجأة في العمل، وجمعت المشاهد بينه وبين رانيا يوسف وأخرون، وننشر الصورة الأولى من كوليس الفيلم والتى تظهر ملامح شخصية باسم سمرة فى الفيلم.

والجدير بالذكر ان الفيلم من تأليف واخراج عماد البهات، وتدور قصه الفيلم حول عدد من الحواديت والقصص ويضم عدد من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أوالفشل والفيلم بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمروالقاضي، احمد كمال، علاء مرسي، علي صبحي ويضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات.

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