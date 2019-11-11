شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غادة وروجنيا وزاهر..إدوارد يشارك فى بطولة "البرنس" مع محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان إدوارد في بطولة مسلسل "البرنس"، الذى يلعب بطولته الفنان محمد رمضان، المقررعرضه في رمضان المقبل 2020، من إنتاج سينرجى، وتأليف وإخراج محمد سامى، ويجسد إدوارد شخصية جديدة خلال أحداث العمل، الذى تدورأحداثه في إطار شعبى اجتماعي، ومن المقررالبدء فى تصوير المسلسل مطلع شهرديسمبرالمقبل.

وفى سياق متصل، يعقد المخرج محمد سامى جلسات عمل مع فريق المسلسل، للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل، واختيارباقي الممثلين، خاصة بعد انضمام غادة عادل، وروجينا وأحمد زاهرلأبطال المسلسل، ومن المقررأن يكتمل باقي فريق العمل خلال الأيام المقبلة، كما يواصل محمد سامى كتابة حلقات المسلسل، للبدء في التصوير مباشرة خلال مطلع شهرديسمبرالمقبل .

يشارإلى أن إدوارد يعرض له حاليا مسلسل "حواديت الشانزلزيه " ، بطولة إياد نصاروإنجى المقدم، على شاشة on e ، ويشارك فى بطولته مى سليم، داليا مصطفى، أماني كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، ندا عادل، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، ورحاب نصر، وسمرمحمد متولي.