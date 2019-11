شكرا لقرائتكم خبر عن أعرف قائمة الفائزين People's Choice Awards لـ عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم في الساعات الأولى من صباح اليوم حفل توزيع جوائز الـ People's Choice Awards لـ عام 2019، الذى يقترب من نهايته.

وفى خلال أحداث الحفل حدثت الكثيرمن المواقف المهمة، أهمها ظهورالممثل الأمريكي كيفن هارت، لأول مرة بعد شفائه من الحادثة التي حدثت له، يوم 2 سبتمبر الماضى.

قام بالغناء في الحفل كل من المغنية الأمريكية Kelsea Ballerini والمغنية الكندية Alessia Cara، وننشر قائمة الفائزين بـ جائزة People's Choice Awards للعام الجارى.

جائزة أفضل فيلم لـ Avengers: Endgame

جائزة أفضل فيلم كوميدى لـ Murder Mystery

جائزة أفضل فيلم أكشن لـ Avengers: Endgame

جائزة أفضل فيلم دراما لـ After

جائزة أفضل فيلم للعائلة لـ Aladdin

جائزة أفضل ممثل لـ روبرت داوني جونيور عن فيلم Avengers: Endgame

جائزة أفضل ممثلة لـ زينديا عن فيلم Spider-Man: Far From Home

جائزة أفضل ممثل من فيلم دراما لـ كول سبروس عن فيلم Five Feet Apart

جائزة أفضل ممثل من فيلم كوميدى لـ نوح سنتينيو عن فيلم The Perfect Date

جائزة أفضل ممثل عن فيلم أكشن لـ توم هولاند عن فيلم Spider-Man: Far From Home

جائزة أفضل ممثلة من فيلم أنيمشن لـ بيونسيه عن فيلم Aladdin

جائزة أفضل مسلسل Stranger Things

جائزة أفضل مسلسل دراما لـ Stranger Things

جائزة أفضل مسلسل كوميدى لـ The Big Bang Theory

جائزة أفضل مسلسل واقعى لـ Keeping Up With the Kardashians

جائزة أفضل برنامج مسابقات لـ America's Got Talent

جائزة أفضل ممثل تليفزيونى لـ كول سبروس عن مسلسل Riverdale

جائزة أفضل ممثلة تليفزيونية لـ ميلي بوبي براون عن مسلسل Stranger Things

جائزة أفضل ممثلة من مسلسل درامى لـ زينديا عن مسلسل Euphoria

جائزة أفضل ممثل من مسلسل كوميدى لـ كريستين بيل عن مسلسل The Good Place

جائزة أفضل برنامج نهارى لـ The Ellen DeGeneres Show

جائزة أفضل برنامج ليلى لـ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

جائزة أفضل ممثلة من مسلسل واقعى لـ كلوي كارداشيان عن مسلسل Keeping Up With the Kardashians

جائزة أفضل مسلسل خيال علمى لـ Shadowhunters

جائزة أفضل مغنى شون مينديز

جائزة أفضل مغنية بيلي إيليش

جائزة أفضل مجموعة غنائية BLACKPINK

جائزة أفضل ألبوم لـ Lover للمغنية الأمريكية تايلور سويفت

جائزة أفضل أغنية Señorita لـ شون مينديز وكاميلا كابيلو

جائزة أفضل برنامج ستاند أب كوميدى لـ Kevin Hart: Irresponsible للممثل الأمريكي كيفن هارت