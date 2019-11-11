شكرا لقرائتكم خبر عن أعرف قائمة الفائزين People's Choice Awards لـ عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم في الساعات الأولى من صباح اليوم حفل توزيع جوائز الـ People's Choice Awards لـ عام 2019، الذى يقترب من نهايته.
وفى خلال أحداث الحفل حدثت الكثيرمن المواقف المهمة، أهمها ظهورالممثل الأمريكي كيفن هارت، لأول مرة بعد شفائه من الحادثة التي حدثت له، يوم 2 سبتمبر الماضى.
قام بالغناء في الحفل كل من المغنية الأمريكية Kelsea Ballerini والمغنية الكندية Alessia Cara، وننشر قائمة الفائزين بـ جائزة People's Choice Awards للعام الجارى.
جائزة أفضل فيلم لـ Avengers: Endgame
جائزة أفضل فيلم كوميدى لـ Murder Mystery
جائزة أفضل فيلم أكشن لـ Avengers: Endgame
جائزة أفضل فيلم دراما لـ After
جائزة أفضل فيلم للعائلة لـ Aladdin
جائزة أفضل ممثل لـ روبرت داوني جونيور عن فيلم Avengers: Endgame
جائزة أفضل ممثلة لـ زينديا عن فيلم Spider-Man: Far From Home
جائزة أفضل ممثل من فيلم دراما لـ كول سبروس عن فيلم Five Feet Apart
جائزة أفضل ممثل من فيلم كوميدى لـ نوح سنتينيو عن فيلم The Perfect Date
جائزة أفضل ممثل عن فيلم أكشن لـ توم هولاند عن فيلم Spider-Man: Far From Home
جائزة أفضل ممثلة من فيلم أنيمشن لـ بيونسيه عن فيلم Aladdin
جائزة أفضل مسلسل Stranger Things
جائزة أفضل مسلسل دراما لـ Stranger Things
جائزة أفضل مسلسل كوميدى لـ The Big Bang Theory
جائزة أفضل مسلسل واقعى لـ Keeping Up With the Kardashians
جائزة أفضل برنامج مسابقات لـ America's Got Talent
جائزة أفضل ممثل تليفزيونى لـ كول سبروس عن مسلسل Riverdale
جائزة أفضل ممثلة تليفزيونية لـ ميلي بوبي براون عن مسلسل Stranger Things
جائزة أفضل ممثلة من مسلسل درامى لـ زينديا عن مسلسل Euphoria
جائزة أفضل ممثل من مسلسل كوميدى لـ كريستين بيل عن مسلسل The Good Place
جائزة أفضل برنامج نهارى لـ The Ellen DeGeneres Show
جائزة أفضل برنامج ليلى لـ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
جائزة أفضل ممثلة من مسلسل واقعى لـ كلوي كارداشيان عن مسلسل Keeping Up With the Kardashians
جائزة أفضل مسلسل خيال علمى لـ Shadowhunters
جائزة أفضل مغنى شون مينديز
جائزة أفضل مغنية بيلي إيليش
جائزة أفضل مجموعة غنائية BLACKPINK
جائزة أفضل ألبوم لـ Lover للمغنية الأمريكية تايلور سويفت
جائزة أفضل أغنية Señorita لـ شون مينديز وكاميلا كابيلو
جائزة أفضل برنامج ستاند أب كوميدى لـ Kevin Hart: Irresponsible للممثل الأمريكي كيفن هارت
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