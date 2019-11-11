شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى: أشوفكم مساء اليوم فى "حكاية مسك" بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقي النجم محمد هنيدى، جمهوره مساء الليلة، فى جلسة نقاشية بمركز الرياض الدولى للمؤتمرات بالسعودية.

وكتب هنيدى، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "اليوم مساء في مركز الرياض للمؤتمرات والمركز الدولي، في حكاية مسك أشوفكم اليوم، الدخول مجانى لكل اللى سأل دي مبادرة من مؤسسة مسك الخيرية للشباب لدعمهم وتطويرهم".

ويستعد النجم محمد هنيدى لتحضيرات فيلمه الجديد "كينج سايز" والفيلم تأليف عمرطاهر، وسيكون من الأفلام ذات الإنتاج الضخم، ويحدث نقلة في عالم الجرافيكس والتقنيات الحديثة بالشرق الأوسط، حيث يعتمد صناعه على إحدى الشركات العالمية الأمريكية لتصميم أعمال الجرافيكس، حيث يجسد هنيدى شخصية "عقلة الإصبع".