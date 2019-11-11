شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء النزاع القضائى بين المخرج وودى ألن وشركة أمازون فى واقعة التحرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنازل المخرج الأمريكى الشهير وودى ألن، عن دعوى قضائية رسمية ضد شركة «أمازون» بتعويض قدره 68 مليون دولار أمريكى، بسبب تراجعها عن اتفاق لإنتاج وتوزيع أحد أفلامه.

وأبلغ ألن و«أمازون» المحكمة الاتحادية فى مانهاتن يوم الجمعة الماضى، بإنهاء الدعوى طوعاً كما أكدت جريدة الأخبار اللبنانية فى تقريره نشرته عن الواقعة.

وكان ألن قد رفع الدعوى على «أمازون» فى فبرايرالماضى، قائلاً إنّها لا يمكن أن تتخلى عن خطط توزيع فيلمه A Rainy Day in New York (يوم ممطر فى نيويورك) بسبب زعم «لا أساس له» بأنّه تحرّش جنسياً بابنته بالتبنى «ديلان فارو» فى عام 1992.

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من جهتها، ردّت «أمازون» فى وثائق المحكمة مؤكدةً أنّ تعليقات ألن المرتبطة بحركة #Metoo (أنا أيضاً) التى بدأت في أواخر عام 2017 ضمنت أن الشركة لن تحقق الأرباح المتوقعة من عقدها معه، مبرّرة قرارها إنهاء العلاقة.

علماً بأنّ الشريط الذي عُرض للمرّة الأولى في بولندا في (يوليو) الماضي، من بطولة تيموثي شالاميت وجود لو وإيلي فانينج. أما القصة، فتتمحور حول شابين يصلان إلى نيويورك لقضاء عطلة نهاية الأسبوع حيث يقابلهما سوء الأحوال الجوية وسلسلة من المغامرات.