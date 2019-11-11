شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة قتل غامضة تخطف الجمهور فى أولى حلقات "حواديت الشانزليزيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نال مسلسل "حواديت الشانزلزيه" بطولة النجم إياد نصار، وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد، الذى انطلق عرض حلقاته الأولى أمس الأحد على شاشة ON E، إعجاب الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعى والتى تصدرت قائمة ترند تويتر، حيث بدأت الأحداث بشكل ساخن ومثير من خلال جريمة قتل "رياض" - إياد نصار- بطريقة غامضة، وبدأت الأسئلة تتبادر فى الأذهان حول القاتل.

وتوالت أحداث الحلقة الأولى بـ ظهور 5 أبواب مغلقه وخلفها 5 نساء وهم داليا مصطفى ومى سليم، وانجى المقدم، وأمانى كمال، ومنة جلال، حيث تحوم الشكوك حول تورط احداهن فى قتل رياض، فيما بدأ ادوارد بالتحقيق معهن للكشف عن القاتل، ليتم استرجاع بعض الأحداث فى فترة فترة الخمسينيات على طريقة الفلاش باك.

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وتدور أحداث مسلسل "حواديت الشانزلزيه" حول 5 طبقات بحقبة الخمسينات، ويشارك في بطولته اياد نصار، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

"حواديت الشانزليزيه" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى اول تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجى".