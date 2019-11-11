إيهاب فهمي يكشف حقيقة وفاة هادي الجيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نفى الفنان إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية، شائعة وفاة النجم الكبير هادي الجيار.

وأكد "فهمي" في تصريح خاص لمصراوي:"الجيار" بصحة جيدة، والأمر مجرد شائعة، وكل ما حدث أنه أصيب بنوبة برد، استدعت نقله المستشفى في غرفة عادية، ولا يتخطى الأمر إصابته بالبرد.

النجم هادي الجيار يشارك في بطولة مسلسل "فالنتينو"، المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، وهو من بطولة عادل إمام، طارق الإبياري، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، ومن إخراج رامي إمام.