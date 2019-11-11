محمد فهيم ينعى لاعب الزمالك السابق علاء علي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعى الفنان محمد فهيم، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، لاعب نادي الزمالك السابق علاء علي، الذي وافته المنية اليوم، بعد صراع مع المرض.
ونشر "فهيم" صورة للاعب الشاب، وعلق: "البقاء لله في وفاة لاعب ونجم الزمالك السابق علاء علي عن عمر 31 سنة، يارب ارحم كل اللي سبقونا وإحسن خاتمتنا جميعا، مفيش كلام يتقال".
وتوفي لاعب الزمالك علاء علي اليوم الإثنين، يعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 31 عاما، ولعب "علاء" ضمن صفوف نادي الزمالك قبل الانتقال لأندية طلائع الجيش وسموحة والمصري.
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