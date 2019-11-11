محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أحيت الفنانة السورية رويدا عطية، ذكرى ميلاد النجمة اللبنانية الراحلة صباح.
ونشرت "رويدا" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة للشحرورة، وعلقت: "وامبارح مرق عيدك، ما تقولي نسيتك، بس أنا صرت ماما يا صبوحة وكل وقتي معو".
وتابعت: "من وقت ما إجا زين ع الدنيا وأنا بغنيلو من أغانيكِ وحيكبر على محبتك ورح خبرو أديش كنتي تحبيني، لهيك لا تكوني زعلتي وينا رويدا ما عايدتني، الله يرحمك يا حبيبتي وخلي عينك ع لبنان وشعبه حتى تتحقق أحلامو".
صباح ولدت في 10 نوفمبر 1927، وتعد واحدة من أشهر المطربات العرب، وقدمت للسينما باقة من أشهر الأفلام، ولها عدد من الأغاني التي لا تنسى أبرزها "الزمن دوار"، "الدوامة"، "أنا هنا"، "علمني الحب"، "زي العسل"، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر رويدا عطية تحيي ذكرى "الشحرورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.