رويدا عطية تحيي ذكرى "الشحرورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيت الفنانة السورية رويدا عطية، ذكرى ميلاد النجمة اللبنانية الراحلة صباح.

ونشرت "رويدا" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة للشحرورة، وعلقت: "وامبارح مرق عيدك، ما تقولي نسيتك، بس أنا صرت ماما يا صبوحة وكل وقتي معو".

وتابعت: "من وقت ما إجا زين ع الدنيا وأنا بغنيلو من أغانيكِ وحيكبر على محبتك ورح خبرو أديش كنتي تحبيني، لهيك لا تكوني زعلتي وينا رويدا ما عايدتني، الله يرحمك يا حبيبتي وخلي عينك ع لبنان وشعبه حتى تتحقق أحلامو".

صباح ولدت في 10 نوفمبر 1927، وتعد واحدة من أشهر المطربات العرب، وقدمت للسينما باقة من أشهر الأفلام، ولها عدد من الأغاني التي لا تنسى أبرزها "الزمن دوار"، "الدوامة"، "أنا هنا"، "علمني الحب"، "زي العسل"، وغيرها.