مؤلف "هاتوا الفلوس اللى عليكوا" يعلق على ترديد متظاهري لبنان للأغنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطلاب المتظاهرين في لبنان أمام وزارة التربية في بيروت، وهم يرددون أغنية الفنان حمادة هلال "هاتوا الفلوس اللي عليكوا"، رافعين علم بلادهم.

وفى أول تعليق لمؤلف الأغنية الشاعر هادي أبو اليزيد لـ"الخليج 365"، قال: "كانت مفاجأة جميلة لي شيء يسعدني إن كلماتي بتتردد في الثورة اللبنانية وعايز أبعتلهم أجمل تحية".

وعن رد فعل الفنان حمادة هلال، يقول هادي: "حمادة سعيد جدا بما حدث، وأرسل لي الفيديو الخاص بالمظاهرات على الواتس آب".

Advertisements

وبالعودة إلى عام 2006، وكواليس تقديم الأغنية في فيلم "العيال هربت"، قال: "هي فكرة الفنان حماده هلال، إذ تربطني به صداقة منذ الطفولة، وبيننا كيميا التفاهم عالية جدا، وأذكر أنني كنت خائفا عليه من رد الفعل على جرأة كلمات الأغنية، لكنه بذكائه راهن على نجاحها".

واختتم الشاعر بالقول: "كنا أمام مشهد لواحد خاطب واحدة ونصبت عليه، وبتتجوز واحد تاني وهو المفروض هيغني في فرحها يبقي أكيد فيها شتيمة".

كانت المظاهرات الاحتجاجية قد بدأت في 17 أكتوبر الماضي وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب" وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية، ولا تزال الاحتجاجات والمظاهرات مستمرة.