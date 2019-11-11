حقيقة وفاة المطربة العالمية سيلين ديون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
عاش جمهور النجمة العالمية سيلين ديون، حالة من القلق بعد انتشار شائعة تفيد وفاة "سيلين" في حادث تحطم طائرة.
ونفت عدد من المواقع العالمية الخبر، وفسر البعض أن ما حدث هو دعاية للألبوم، قبل أيام من طرحه بالأسواق، ما أدى لتصدر سيلين ديون تريند بمواقع التواصل الاجتماعي بجميع أنحاء العالم.
ومن المقرر طرح الألبوم الجديد يوم 14 نوفمبر الجاري، وهو يضم 20 أغنية.
سيلين ديون من مواليد 30 مارس 1968، مطربة عالمية حازت على شهرة واسعة خاصة حينما قدمت أغنية فيلم "تيتانك" الشهيرة، وهي حاصلة على عدد من الجوائز العالمية منها جائزة جونو، وجائزة جرامي.
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