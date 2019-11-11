عاصي الحلاني لـ"الخليج 365": ركوب الخيل هواية الفرسان ولن أتركها بسبب الحادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وصف الفنان اللبناني عاصي الحلاني، تعرضه مؤخرًا لحادث إثر سقوطه من فوق الحصان خلال ممارسته رياضة الفروسية في مزرعته بلبنان، بأنه مرحلة مضت.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الحمد لله أنا بخير وأكرر أنها مرحلة وحادث ومضى"، مؤكدًا أنه لن يترك الخيل لأنها جزء من حياته وشخصيته ورياضته وهوايته المُفضلة.

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وتابع عاصي "الخيل كما قلت جزء من شخصيتي وتكويني، وهواية الخيل هواية الفرسان، وفي وجوده الخير، وكل حصان أمتلكه له محبة وذكريات عندي وبيننا علاقة لا توصف، فأنا والخيل أصحاب".



كان عاصي الحلاني أصيب بكدمات خطيرة إثر سقوطه من فوق حصانه سبتمبر الماضي، إذ كان في نزهة مع نجله الوليد، وتعثر الجواد ليسقط -عاصي- وينقلب فوقه الحصان.

جدير بالذكر أن عاصي الحلاني أحيا الأيام الماضية حفلًا ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية، وشاركه نجله الوليد في تقديم أغنية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.