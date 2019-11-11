صاحب جملة"أكلم مين لما أحب أخاطب الشعب المصري".. صبيح الذي أشاد به أنطوني كوين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بوجه منحوت من الصخر وملامح حادة وعينين واسعتين وشارب يتغير شكله حسب الشخصية، استطاع الفنان محمد صبيح أن يسجل اسمه في قائمة أفضل الفنانين الذين جسدوا أدوار الشر.

قائمة الأشرار العباقرة تشمل أسماءً كثيرة، أبرزها محمود المليجي وزكي رستم وتوفيق الدقن، لكن "صبيح" لم يحظ بهذا النصيب الوافر من النجومية، على الرغم من موهبته الكبيرة.

يعرف الجمهور عبارته الأشهر التي ما زالت تتردد حتى الآن: "أكلم مين لما أحب أخاطب الشعب المصري؟"، في أحداث فيلم واإسلاماه، الذي جسد فيه شخصية "كتبغا" رسول التتار، لكنهم ربما لا يعرفون أن الرجل الذي نطقها بلهجة ساخرة، هو محمد صبيح.

ولد محمد صبيح في 11 نوفمبر 1914، ودخل السينما عام 1937، من خلال مشاركته في فيلم "ليلى بنت الصحراء"، وبعدها قدم أعمالا في السينما والتليفزيون وصلت لـ 181 عملا فنيا.

والمثير أنه لم يكتف بالتمثيل، إذ شارك مع جليل البنداري في كتابة سيناريو فيلم "فتح مصر" الذي عرض في العام 1948.

اشتهر "صبيح" بأدوار الشر، خاصة في الأفلام الكوميدية، فنجده زعيم عصابة خفيف الظل، في فيلم "شنبو في المصيدة"، حينما جسد شخصية "الكوماندا".

وكان ضمن أفراد العصابة المتآمرين على السلطان "مارينجوس الأول"، في فيلم "صاحب الجلالة"، كما جسد شخصية نصاب ضمن أحداث فيلم "العتبة الخضراء".

وما لا يعرفه الكثيرون أن "صبيح" هو الممثل الذي جسد شخصية "المومياء" ضمن أحداث فيلم "حرام عليك"، وهي الشخصية التي أثارت الرعب في قالب كوميدي، ولم ينطق طيلة الفيلم بكلمة واحدة.

وعرف الجمهور محمد صبيح أيضا من خلال إدائه شخصية "سراقة بن مالك" في فيلمي "الرسالة" و"الشيماء"، وشخصية الرجل البدوي ضمن أحداث الفيلم الكوميدي "للرجال فقط".

وبحسب البرنامج الإذاعي "نجوم زمان"، الذي تناول مسيرة الفنان محمد صبيح الفنية، فإن النجم العالمي أنطوني كوين أثناء تصوير فيلم "الرسالة" شارك "صبيح" لعب الشطرنج، وأبدى إعجابه به ووصفه بأنه ممثل عالمي.

وفي عام 1980، رحل الفنان محمد صبيح عن عالمنا، عن عمر يناهز 66 سنة، بعد انتهاء مشاهده في فيلم "الجحيم"، الذي عرض في نفس العام.