مطار القاهرة يستقبل أبطال فيلم"عقد الخواجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد

يصور حاليًا فريق عمل فيلم «عقد الخواجة»،عدة مشاهد في مطار القاهرة الدولي، والشوارع المحيطة به، تمهيدًا لعرضه قريبًا.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن فريق عمل فيلم «عقد الخواجة»، طلب السماح له بتصوير عدد من مشاهد الفيلم داخل صالة 4 بالمطار المخصصة للطائرات الخاصة، وأيضا التصوير في الشوارع والمحيطة بالصالة .

فيلم «عقد الخواجة» بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر، وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري وإخراج محمد حماقي، ومن المقرر تصوير مشاهد الفيلم بين القاهرة وعدد من الدول الأوربية .