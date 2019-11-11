قبل رامي جمال| نجوم ومشاهير تحدوا البهاق.. أبرزهم محفوظ عبدالرحمن وجاكسون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة :

"عندي حلين يا فعلا شكرًا لحد كده على الشغلانة دي رغم حبي ليها، وعدم معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة إن شكله غريب".. بتلك الكلمات المؤثرة أعلن الفنان رامي جمال عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك عن إصابته بمرض البهاق.

ومع ما أثاره الإعلان من ردود أفعال وتوالي دعم نجوم الفن له، نكشف عن مشاهير لم يجبرهم البهاق على الاعتزال، ومنهم الذين ارتفعت أسهم نجوميتهم بعد إصابتهم به.

محفوظ عبد الرحمن

الكاتب الراحل محفوظ عبدالرحمن، صاحب البصمات البارزة في مختلف مجالات الإبداع كاتبا للقصة ومؤلفا لمجموعة من أهم المسلسلات والأفلام والمسرحيات.

وكشف الناقد الفني الأمير أباظة، رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن محفوظ عبدالرحمن أصيب بالبهاق خلال فترة عمله بالخليج، موضحا أن ذلك لم يؤثر مطلقا في مسيرته، حتى أصبح رمزا تاريخيا نعتز به في عالم الإبداع العربي.

فايز المالكي

الفنان السعودي الكوميدي الذي اشتهر بتقديم شخصية "مناحي" في مسلسل "طاش ما طاش"، أعلن إصابته بالبهاق، ويقوم من وقت لآخر بنشر صور وفيديوهات تدعم المصابين به، إلى جانب صور لمواضع إصابته تحت عنوان "ودي صورة مع البهاق وعيش حياتك".

المالكي اختارته يونيسيف سفيرا للنوايا الحسنة، وأصبح في عام 2009 من أكثر الشخصيات تأثيرا في الوطن العربي، كان قد كشف إصابته بمرض البهاق نتيجة حزنه الشديد على والده ووالدته اللذين توفيا في شهر واحد، وكان هذا السبب الرئيسي ودخوله في حالة نفسية سيئة.

وظهر المالكي في عدة برامج متحدثا عن مرضه، وقال: "مرض البهاق مرضٌ عادي وبعض البلايا من الله عطايا"، موجهاً حديثه لمريض البهاق: "لو ذهبت لدار المعاقين أو دار النقاهة أو مرضى السرطان لرأيت من تحزن لهم".

ولفت إلى أنه مصاب بالبهاق ورغم ذلك سعيد في حياته ولم يشغله هذا المرض، مضيفا: "أتمنى لمن يشاهدني من مرضى البهاق ألا يتعبوا نفسيتهم ويمارسوا حياتهم بشكل طبيعي وألا يتحرجوا أو يخفوا آثاره".

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ياسمين سعيد

مقدمة برامج "ET بالعربي" و"تريندنج" على قنوات MBC، بادرت بالإعلان عبر البرنامج الأول عن إصابتها بالبهاق، موضحا أن إحدى معجباتها شجعتها على الكشف عن ذلك.

وقالت المذيعة المغربية في برنامج "مختلفين بس متفقين"، بما أنها في الثلاثين من عمرها، أصبحت تتعايش مع العيوب الموجودة في جسدها، وإن حديثها عن مرضها ليس بهدف لفت الانتباه أو الشفقة، بل لكي تثبت لرواد مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهدين أن المشاهير يعانون من العيوب والأمراض أيضًا".

مايكل جاكسون

عام 1995 كشف "أرنولد كلاين" الطبيب الخاص لأسطورة البوب في بيان رسمي عن إصابة مايكل بالبهاق، وذلك ردا على أقاويل عديدة انتشرت عقب طرح ألبومه "تاريخ_HISTORT".

ويني هارلو

عارضة الأزياء الكندية الأصل اكتسبت شهرتها العالمية من كونها أول عارضة مصابة بالبهاق وهي في الرابعة من عمرها، وبدأت شهرتها مع نشرها صورها عقب انتهائها من المرحلة الثانوية، وذلك قبل أن تنتقل إلى عالم الأزياء كموديل فريد من نوعه.

وفي تصريحات صحفية لها قالت ويني: "لا أعتقد أنني قبيحة، بالعكس أنا أراني جميلة، ولن أرى نفسي بعيون الآخرين".

وأضافت: "لم أتمنّ يوم أن أصبح عارضة ولكن بعد أن تلقيت التعليقات الإيجابية بعد أن أعلنت عن مرضى، حفزني ذلك على خوض تلك المهنة".

لجينة صلاح

خبيرة التجميل المصرية أصيبت بالبهاق وهي في الثالثة عشرة من عمرها، وبعد رحلة إلى الولايات المتحدة درست فنون التجميل، وكانت تستخدم بالبداية المكياج لإخفاء تغير لون بشرتها.

وشاركت "لجين" في حملة مصرية بعنوان "البهاق مجرد لون"، والتي أطلقتها رئيسة الجمعية المصرية لعلاج البهاق واستشارية التغذية العلاجية الدكتورة ولاء أبو الحجاج لتوعية تلاميذ المدارس، وتأكيد أنه مرض وراثي غير معدٍ، وليس له ضرر سوى تغيير لون الجلد، ويتطلب التصالح مع النفس، وتعامل الآخرين مع مريض البهاق بشكل طبيعي، لأن العامل النفسي يلعب دورًا كبيرًا في تفاقمه.