تراند اليوم : «قمر» تنشر صورًا جنسية لفنانة شهيرة: تتنافس مع أمها على ممارسة الجنس...



بعد أن ألقت قوات الأمن اللبناني، القبض على الفنان آدم بتهمة خطف الفنانة إنجي خوري وضربها، بعد أن اتهمته الأخيرة بذلك إرضاءًا للفنانة قمر، اشتعلت الحرب مجددًا ولكنها على مستوى غير أخلاقي.

إذ قامت الفنانة اللبنانية قمر بنشر صور جنسية فاضحة للفنانة السورية إنجي خوري، بعد أن تنازلت عن القضية، وتظهر وهي عارية تمامًا وعلى السرير ظهر قدمين لرجل وفتاة أخرى، وقامت بتغطية جسد إنجي خوري بصورة قرد لتخفي هوية الرجل التي تمارس إنجي الجنس معه.

وكتبت على صورة أخرى تظهر إنجي تقبل شابًا قبلة إباحية، أن إنجي تتنافس مع والدتها فاطمة على الزبائن للخروج معهم مقابل 500 دولار أميركي وأكدت قمر أن أنجي مصابة بمرض نقص المناعة الإيدز لأنها تمارس علاقات جنسية جماعية ومع نص متحولين جنسياً.





