جاسم النبهان: "ان بارادوكس" نقلة في السينما الكويتية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - شدد النجم جاسم النبهان على أهمية الفيلم الكويتي الروائي الجديد " ان بارادوكس " والذي وصفه بأنه " نقلة في السينما الكويتية" .



وأشار النجم جاسم النبهان بأنه يعيش سعادة غامرة بالنجاح الذي راح يحصده الفيلم سواء من خلال عروضه المحلية التي انطلقت منذ أيام أو عبر التنويه من قبل لجنة التحكيم في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي .



وقال الفنان جاسم النبهان : يمثل الفيلم الروائي الكويتي الجديد " ان بارادوكس " نقلة إضافية في رصيد السينما الكويتية على صعيد الشكل والمضمون . وقد سعدت بالمستوى الاحترافي العالي المستوى على كافة مفردات هذه التجربة السينمائية . ورغم أن حضوري يأتي بمثابة ضيف الشرف إلا أنني لمست خلال تواجدي في مواقع تصوير الفيلم كل الاحترافية والتنظيم الرفيع المستوى . وهذا ما يؤكد جدية الفريق بقيادة المخرج الكويتي الشاب حمد الصراف الذي يؤكد تميزه ومقدرته الفنية العالية .



وتابع الفنان جاسم النبهان : فيلم " ان بارادوكس " يذهب على الصعيد الروائي الى مضامين فلسفية عالية . عبر اشتغالات سينمائية تمتاز بالاحترافية والعمق والحضور العالي للتمثيل والتصوير وكافة الحرفيات السينمائية . وهنا أشيد بالحضور العالي أيضاً للفنان المتميز فيصل العميري الذي يؤكد معدنه الفني وتميزه .

هذا وتتواصل عروض الفيلم الكويتي " ان بارادوكس " في صالات العرض المحلية ومنها سيجد الفيلم طريقة إلى الصالات الخليجية وعدد من المهرجانات العربية والدولية .



وحري بالذكر أن فيلم " ان بارادوكس " قصة وسيناريو وحوار وإخراج حمد الصراف، وبطولة كل من فيصل العميري، جاسم النبهان من الكويت، فايز قزق، جفرا يونس وسامر إسماعيل من سورية، وغانم زرللي من تونس .

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"