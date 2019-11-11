مدحت صالح يطرح أغنية "صحبة الآيات" على الراديو 9090

عمل المطرب مدحت صالح مع المخرج والملحن وليد جنيدي منذ اكثر من شهرين، علي الإنتهاء من تسجيل الأغنية الدينية الجديدة التي كتبها ولحنها جنيدي ووزعها أحمد عبد العزيز، لتنفرد بإذاعتها الراديو ٩٠٩٠ بشكل حصري.
يشار إلي أن الأغنية هي في الاصل تتر وموسيقي تصويرية لمسلسل اطفال بعنوان "صحبةالآيات" سيتم عرضه في شهر رمضان المقبل إنتاج بيكسلز آرت، تأليف أحمد ضوي ومن إخراج محمد الألفي، ورغم ذلك فقد طلبت ادارة راديو ٩٠٩٠ اذاعتها كدعاية للمسلسل قبل عرضه بعدما نالت الأغنية إعجاب العديد ممن استمعوا اليها.
وقد كتب وليد جنيدي الاغنية باللغة العربية الفصحى وتقول كلماتها: "خلق الإله عبادا في الأرض ساحوا.. فطر النفوس علي الهدي عبر المدى.. ابليس عاث فسادًا... ضاق البارح" .
يذكر أن اغنية "صحبة الآيات" لم تكن التعاون الاول بين صالح وجنيدي فقد عملا من قبل من خلال عدة أعمال اخرى منها اغنية ثوار العرب، اسمحلي ارفضك، والعديد من الاعمال الوطنية التي غناها الفنان مدحت صالح.
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