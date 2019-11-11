بالفيديو.. "عمر السعيد" يكشف عن برومو فيلم لهيثم أحمد زكي لن يخرج للنور

نشر الفنان عمر السعيد برومو فيلم كان من المفترض أن يشارك فيه إلي جانب الراحل هيثم أحمد زكي، لكن العمل به توقف لظروف متعددة، ووفاته حالت دون استكماله، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشر السعيد برومو الفيلم وعلق قائلًا: "ذكريات.. من فترة كدا كلمنى صديق عمرى محمد أديب وهو مؤلف ومخرج وقالى أنا عندى فكرة لفيلم وعايز أصور برومو الأول قبل الفيلم عشان فيه شغل

جرافيكس كدا ولازم نتأكد أنه هيطلع كويس ومظبوط.. المهم اشتغلنا ع الفكرة وكلم ممثلين أصحابنا وصورنا البرومو.. بعد كدا حصلت ظروف كتير فى البلد وفى حياتنا الشخصية زى الانشغال بأعمال تانية وسفر أديب لدراسة ماجستير فى أمريكا".

"المهم التجربة دى أنا افتكرتها النهاردة.. افتكرت بروفات البرومو فى بيت أديب وأنا وفيشاوى وهيثم وشيرى وكريم وغيدا وإحنا متحمسين ومبسوطين

أننا بنعمل فكرة جامدة وبرا الصندوق لفيلم غير تقليدى".

وتابع: "افتكرت تفاصيل كتير أوى لأيام حلوة.. افتكرت وإحنا عاملين زى الهواة عشان مشروع كلنا كان نفسنا فيه.. افتكرت أن اه القدر خلانى أمثل فى فيلم فيه هيثم زكى وهو سكر مر.. بس هو نفس القدر أو الظروف اللي منعتنا من استكمال مشروع انتهى للأبد من غير واحد من أبطاله.. دا جزء بسيط من برومو طويل لمشروع انتهى.. الله يرحمك يا هيثم ويغفرلك".