إطلاق أول مهرجان عربي للسينما الفرانكوفونية في يونيو ٢٠٢٠

وافقت اللجنة العليا للمهرجانات، برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على إقامة مهرجان الإسكندريه للسينما الفرانكوفونية، برئاسة الفنان الكبير سمير صبري، وتنطلق الدورة الأولى للمهرجان خلال شهر يونيو ٢٠٢٠، الذي يعد أول مهرجان للسينما الفرانكوفونية في المنطقة العربية.
أكد الفنان سمير صبري أن مكتبة الإسكندرية ستستضيف فعاليات المهرجان المختلفة وسيقام بالتعاون مع منظمةالدول الفرانكوفونية التي تحتفل العام المقبل بيوبيلها الذهبي ومرور ٥٠ عامًا على إنشائها.
قال"صبري" في تصريحات صحفية إن هناك مشاورات لإدراج المهرجان وفعالياته على أجندة فعاليات احتفالات المنظمة باليوبيل الذهبي والتي تستمر طوال 2020 وأن الفنانة الكبيرة ليلى علوي تتولى الرئاسة الشرفية للمهرجانفيما تضم لجنته العليا نخبه من كبار الأدباء والسينمائيين، منهم الكاتب الكبير محمد سلماوي، والكاتب الكبير شريف الشوباشي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الأسبق، والفنانة الكبيرة لبنى عبدالعزيز، والدكتور أنور مغيث، والإعلاميتان سناء منصور وسلمى الشماع وآخرون.
وأوضح، أن المهرجان بدأ في تلقي الأفلام المشاركة في دورته الأولى وأن إدارة المهرجان استقرت على أسماء المكرمين، حيث تقرر تكريم ٣ شخصيات سينمائية بارزة إحداها شخصية مصرية، والأخرى عربية، والأخيرة فرنسية.
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