الليلة.. محمد الشرنوبي يُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالأوبرا

يستعد الفنان محمد الشرنوبي لإحياء حفل غنائي ضخم على المسرح الكبير بالأوبرا، وذلك ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، ومن المقرر أن يقام الحفل فى الثامنة مساءاليوم الإثنين 11 نوفمبر.
يشار إلى أنه من المقرر أن يصاحب "الشرنوبي" خلال الحفل الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد حسن فكري، يسبقه فاصلغنائي لكل من كارمن سليمان والسورية فايا يونان، وذلك عقب فقرة لفرقة بيت الموسيقى فى النجدة الشعبية اللبنانية، بقيادة الدكتور هياف ياسين.
يقدم الفنان محمد الشرنوبي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح.
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