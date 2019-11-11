صور مزعجة لراسل كرو تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خصوصًا في المملكة العربية السعودية، بسبب صور التقطت للممثل العالمي راسل كرو، وهو يرتدي ثيابًا رياضية، فيما يظهر عليه زيادة كبيرة بالوزن، خصوصًا في البطن.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن الفنان راسل كرو رد على حسابه في "تويتر"، بشأن شائعات إصابته بأمراض السمنة، مؤكدًا أنه بصحة جيدة.

راسل كرو يغير شكله لتجسيد شخصية روجر ايلز



يذكر أن كرو سبق أن غير شكله تمامًا من أجل تجسيد شخصية "روجر ايلز" رئيس شبكة Fox News، إذ ظهر بوزن زائد ورأس أصلع.



كما يقوم النجم النيوزيلندي الحائز على الأوسكار راسل كرو ببطولة فيلم جديد يدور في قالب الرعب تحت عنوان "المعتوه" يؤدي فيه دور سائق مختل يحول حياة امرأة إلى جحيم بسبب

غلطة بسيطة.



الفيلم يخرجه ديريك بورتي، ويدور حول قتلة متسلسلين من سائقي الشاحنات على الطرق السريعة المعزولة.



ويلاحق كرو خلال أحداث الفيلم امرأة تدعى راشيل تجسد دورها الممثلة كارين بيستريوس صرخت فيه على إحدى الطرق، حيث يتحول هذا الحدث البسيط والاعتيادي إلى انتقام مرعب يطال كل شخص تعرفه هذه المرأة.



ويضم فريق الفيلم الذي سيخرج إلى دور السينما في أغسطس 2020، غابرييل باتمان وآن لايتون.

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ويظهر كرو في الفيلم بإطلالة غريبة، حيث خضع لتغيير كبير في شكله، فبدا رجلًا بدينًا بملامح قاسية.



هذه ليست أول مرة يضطر فيها نجم فيلم المصارع غلادياتور، مع المخرج العالمي ريدلي سكوت، لتغيير هيأته، لأنه انتهى

من تصوير عمل جديد عن أشهر لصوص البنوك في التاريخ الذي أرعب إستراليا في القرن التاسع عشر، ويحمل الفيلم عنوان "التاريخ الحقيقي لعصابة كيلي".



وولد راسل كرو في ويلينغتون في نيوزيلندا لوالديه جوسلين إيفون وألكسندر كرو في السابع أبريل 1964.

كان والده مدير فندق ومتعهد طعام في مواقع التصوير، كما كانت والدته تعمل في مجال المطاعم أيضًا.



انتقل كرو في سن الرابعة إلى إستراليا مع عائلته، وهناك التحق بمدرسة سيدني الثانوية للبنين، وبدأ العمل في التمثيل في سن مبكرة، إذ ظهر في مسلسلاتٍ تلفزيونية مثل "Spyforce" و"The Young Doctors" وغيرهما.



إلا أن شهرته تزايدت عندما أدى دور البطولة في فيلم “The Gladiator”، تلاه فيلما “A Beautiful Mind” و “American Gangster” وغيرهم.



وعاد برفقة أسرته مرة أخرى إلى نيوزيلندا عندما كان في الثانية عشرة، وتابع تعليمه الثانوي هناك، لكنه سرعان ما ترك تعليمه ليتابع عمله في التمثيل.



وانضم كرو إلى العديد من الفرق الموسيقية الإسترالية والكندية، وقد تم تكريمه بميدالية الذكرى المئوية الإسترالية.