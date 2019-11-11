شاهد.. دينا تشارك تجربة شقيقتها مع مرض البهاق بعد إصابة رامي جمال

روت الفنانة دينا تجربة شقيقتها مع مرض البهاق كنوع من الدعم للمطرب رامي جمال الذي أصيب به أخيرًا، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
كتبت دينا: "أنا ليا أخت عندها نفس المرض لكن
جدير بالذكر أن المطرب رامي جمال أعلن عن إصابته بمرض البهاق عبر جميع حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكشف عن معاناته مع المرض نفسيًا وجسديًا وعن نيته الجادة في الاعتزال رغم حبه للغناء، وذلك في حالة عدم تقبل الجمهور لمظهره الذي تأثر بالمرض والذي حاول إخفاءه كثيرًا بالمساحيق أثناء إحيائه للحفلات.
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