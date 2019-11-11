فن ومشاهير

مسار إجباري من جديد في ساقية الصاوي

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 بعد غياب دام ما يقرب من عام ونصف يعود "مسار إجبارى" مجددًا على مسرح ساقية الصاوي ليقدم سلسلة حفلات.

 يقدم الفريق الغنائى الشبابى الشهير يومي الأربعاء والخميس 13

و14 من نوفمبر حفلتين متتاليتين بساقية الصاوى بمسرح النهر، الأولى فى الرابعة عصرًا، والثانية فى السابعة والنصف مساءً، ليقدموا لجمهور الساقية مجموعة من أغنيات الألبوم الجديدة التي تقدم للمرة الأولى.

 "مسار إجبارى" فريق "سكندرى" اختار أعضاؤه هذا الاسم تعبيرًا منهم عن اعتراضهم على القيود التى يفرضها المجتمع لمحاولة تنميط أسلوب الحياة مما يضيق مساحة الإبداع والابتكار.

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