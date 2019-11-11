غدًا.. عرض سيمفونية القطة العمياء على مسرح الهوسابير

يستضيف مسرح الهوسابير، غدًا الثلاثاء، العرض المسرحي "سيمفونية القطة العمياء"، للمخرج باسل ممدوح، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.



يشار إلى أن "سيمفونية القطة العمياء" هو عرض كوميدي خيالي،

وتدور أحداثه في الفضاء الخارجي، في مكان ناءٍ وعصر لم يأتِ بعد، حيث لن يكون الإنسان هو سيّد الكون.



جدير بالذكر أن العرض حائز على سبع جوائز في مهرجان جامعة عين شمس للتمثيل المسرحي، بطولة زياد هاني، محمد رؤوف، يوسف مصطفي، محمد مجدي، علوش، وغيرهم من الشباب، ديكور بهاء الشريف وهاجر عبدالقادر، من تأليف أحمد صبحي، رؤية وإخراج باسل ممدوح.