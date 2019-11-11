وجهت الفنانة زينة رسالة مؤثرة إلى المطرب رامي جمال الذي كشف أخيرًا عن إصابته بمرض البهاق، وحرصت على تقديم الدعم له عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
أعادت زينة نشر بوست رامي الذي أعلن فيه عن إصابته بالمرض، وعلقت عليه قائلة: "إنسان محترم ربنا يعفو عنك.. للأسف إحنا في دنيا مابترحمش والنَّاسبقت صعبة يا ريت نحاول يكون في قلوبنا رحمة.. أنت إنسان موهوب يمكن أنا ماتشرفتش بمعرفتك بس قلبي معاك وأوعى تفكر تتهزم ده مرض عادي وربنا يعفو عنك، وقل الحمد لله والنَّاس الرحيمة كتير، واعتبرني من أهلك، والإنسان بموهبته واحترامه وأخلاقه وبس".
جدير بالذكر أن المطرب رامي جمال أعلن عن إصابته بمرض البهاق، وكشف عن معاناته مع المرض نفسيًا وجسديًا وعن نيته الجادة في الاعتزال رغم حبه للغناء، وذلك في حالة عدم تقبل الجمهور لمظهره الذي تأثر بالمرض والذي حاول إخفاءه كثيرًا بالمساحيق أثناء إحيائه للحفلات، وتلقى رامي منذ الأمس الكثير من رسائل الدعم من نجوم الفن، أبرزهم المطربة التونسية لطيفة، أحمد زاهر، محمد نور، إيمان العاصي، إليسا، تامر حسني، دينا، الشاعر تامر حسين، وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رسالة مؤثرة من زينة لرامي جمال بعد إصابته بالبهاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.