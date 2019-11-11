شاهد.. رسالة مؤثرة من زينة لرامي جمال بعد إصابته بالبهاق

وجهت الفنانة زينة رسالة مؤثرة إلى المطرب رامي جمال الذي كشف أخيرًا عن إصابته بمرض البهاق، وحرصت على تقديم الدعم له عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

أعادت زينة نشر بوست رامي الذي أعلن فيه عن إصابته بالمرض، وعلقت عليه قائلة: "إنسان محترم ربنا يعفو عنك.. للأسف إحنا في دنيا مابترحمش والنَّاس

بقت صعبة يا ريت نحاول يكون في قلوبنا رحمة.. أنت إنسان موهوب يمكن أنا ماتشرفتش بمعرفتك بس قلبي معاك وأوعى تفكر تتهزم ده مرض عادي وربنا يعفو عنك، وقل الحمد لله والنَّاس الرحيمة كتير، واعتبرني من أهلك، والإنسان بموهبته واحترامه وأخلاقه وبس".جدير بالذكر أن المطرب رامي جمال أعلن عن إصابته بمرض البهاق، وكشف عن معاناته مع المرض نفسيًا وجسديًا وعن نيته الجادة في الاعتزال رغم حبه للغناء، وذلك في حالة عدم تقبل الجمهور لمظهره الذي تأثر بالمرض والذي حاول إخفاءه كثيرًا بالمساحيق أثناء إحيائه للحفلات، وتلقى رامي منذ الأمس الكثير من رسائل الدعم من نجوم الفن، أبرزهم المطربة التونسية لطيفة، أحمد زاهر، محمد نور، إيمان العاصي، إليسا، تامر حسني، دينا، الشاعر تامر حسين، وغيرهم.