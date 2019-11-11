أمينة خليل بدايتها مع يسرا وفخورة بعيوب جسمها.. وهذه حقيقة علاقتها بـ عمرو يوسفنورا العايق:هذا ما...

ميرنا وليد - بيروت - ​أمينة خليل​ولدت يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر عام 1988، وهي إبنة شقيق الموسيقار يحيى خليل، ودرست التمثيل في الجامعة الأميركية في القاهرة، التي تخرجت منها عام 2009.

درست الباليه منذ طفولتها حتى عامها الـ17 في المركز الثقافي الروسي وإستديوهات أخرى، بالإضافة لتلقيها العروض ضمن بحيرة البجعة، وتركته وبدأت في تعليمه في سن الـ19 عاماً.

قررت الإنضمام إلى ورشات تمثيل وسافرت إلى الولايات المتحدة الأميركية، ودرست في "مسرح لي ستراسبرغ" هناك، وعادت لتقديم أوراقها في جامعة هارفرد، وذهبت إلى موسكو للدراسة في عام 2011.

تزوّجت من أخصائي الطيران الشراعي كريم الخشاب خلال عام 2015، ولديه شركة تعنى بتقديم الخدمات الخاصة بهذه الرياضة، في المدن الساحلية المصرية.

بدايتها مع يسرا

شاهدها المخرج المصري مروان حامد تغني في إحدى الحفلات، فرشحها للعمل مع يسرا في مسلسل "شربات لوز" عام 2012، وفي العام نفسه شاركت في مسلسل "طرف تالت" وفيلم "عشم".

عام 2013 أعادتأمينة خليلالتجربة نفسها مع يسرا، وشاركت في مسلسل "نكدب لو قلنا ما بينحبش"، كما شاركت في فيلم "المهرجان"، والذي عرض في بداية عام 2014، وأيضاً شاركت عام 2014 في مسلسل "صاحب السعادة"، الذي عرض في الموسم الرمضاني.

وفي عام 2015 شاركت في فيلم "خطة بديلة" وفيلم "سكر مرّ".

عام 2016 شاركت أمينة خليل في فيلم "خانة اليك"، وقدمت دور نازلي في مسلسل "غراند أوتيل"، والذي عرض في الموسم الرمضاني وحقق نجاحاً كبيراً.

ومن أعمالها أيضاً "صاحب المقام"، "حظر تجول"، "ترانيم إبليس"، "لص بغداد"، "الكنز 2"، "الحب والمصير"، "نعمات رزق"، "البدلة"،" الخلية"، "شيخ جاكسون"، "خانة اليك"، "قابيل"، "ليالي أوجيني"، و"لا تطفئ الشمس".

ترفض أن تكون الجميلة التي تلعب دور "السنيدة"

قالت أمينة خليل في مقابلة صحفية إنها ترفض أن ينحصر إختيارها في دور يوصف في الوسط الفني بـ"السنيدة"، أي الفتاة الجميلة التي تساعد البطل في حضوره وشخصيته، بإعتباره ملهماً للشباب والمراهقين الذين ينجذبون إلى مثل هذه الأعمال، وتبحث دائماً عما ينير موهبتها ويتلاءم مع ملامحها الجديدة، لتكون قدرتها التمثيلية طاغية.

وأضافت "أبحث عن الأدوار التي يكون فيها التحدي واضحاً، لأجل إقناع الجمهور بطبيعة الدور، وينصب تركيزي على الأدوار التي لا تشبه شخصيتي، وذلك له أسبابه الفنية والجماهيرية أيضاً، لأنه يمنح القائمين على تلك الأعمال فرصة إسناد أدوار متنوعة وغير منحصرة في منطقة واحدة، إلى جانب ضمان جذب الجمهور الذي يمل من التكرار، ويبحث عن مشاهدة الفنان- الفنانة بوجوه مختلفة".

حقيقة علاقتها بـ عمرو يوسف

بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت حول وجود علاقة عاطفية تجمع الممثل المصري عمرو يوسف بـأمينة خليلفي عام 2016، بسبب إنتشار صورة لهما معاً، إلا ان الحقيقة أنها متزوجة منذ العام 2015.

تحرص أمينة خليل على مشاركة متابعيها عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، بصور تجمعها بزوجها كريم الخشاب.

وكان الجمهور قد أعجب بقصة الحب التي جمعت بين عمرو يوسف وأمينة خليل، خلال أحداث مسلسل "غراند أوتيل"، والذي عرض في عام 2016، ما جعل البعض يعتبر أن هناك علاقة عاطفية تجمعهما.

فخورة بعيوب جسمها

لم تسلم أمينة خليل من هجوم الجمهور على إطلالتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في عام 2018، والتي أبرزت زيادة في وزنها، مع ترهلات واضحة في الأجناب، ونشرت صورة بارزة تكشف كل عيوب جسمها، وعلقت عليها برسالة ثقة موجهة لكل فتاة تعاني من هذه الانتقادات، وكتبت: "نعم لست مثالية، ولدي أجناب تدعونها مقابض الحب أو حلوى الـ(مافن)، لا أعلم ما تطلقون عليها الآن، وفي اليوم الذي ارتدي فيه قميص قصير يكشف بطني لا آكل كثيرا، لكن بعد عودتي من تلك الليلة أعوض كل ما فاتني، أتعرف لماذا، لأننا كلنا نفعل ذلك".

وأضافت: "تقبلي من أنت. وتقبلي أننا جميعاً مختلفون. وتقبلي أنه سيكون هناك دائماً شخصاً أفضل يسير على السجادة الحمراء أمامك. ولكن ما يجب أن تتقبليه أن تكوني على ما يرام مع ذلك، و ثقي أن شخصا ما في هذا العالم سوف يراك دائما أجمل فتاة في العالم، وفي النهاية كلنا متشابهات. فنحن جميعًا نفوس جميلة، وأحياناً هرمونية، وأحياناً نثق بأنفسنا، وبالكاد كاملات، ولكننا دائمًا بشر. انعمي بذلك. لا شيء يضيء أكثر من الثقة".