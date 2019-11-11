ميرنا وليد - بيروت - تحدّثت الممثلة اللبنانية ​هند خضرا​ عن نجاح مسلسل "​موجة غضب​"، قصة وسيناريو وحوار ​زينة عبد الرزاق​ وإنتاج وإخراج السيد إيلي معلوف، وأشارت هند الى الأصداء الإيجابية التي تتلقاها من المتابعين بالإضافة الى بعض الإنتقادات التي تطال العمل.

ورغم تكتمها عن تفاصيل أحداث المسلسل، إلا أن هند أكدت في حديث خاص لموقع "الفن" أن النهاية ستكون سعيدة.

وأشارت هند إلى أنها بالإضافة إلى "موجة غضب" فهي تتابع تصوير دورها في مسلسل "رصيف الغربا" للمنتج ​إيلي معلوف​، وتحدثت عن تفاصيل شخصيتها في العمل والتحديات التي ستواجهها فيه.

تتابعون التفاصيل في الفيديو المرفق.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو-هند خضرا تقول إن "موجة غضب" يتصدّر رغم الإنتقادات..وهل تعود الى "الهيبة"؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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