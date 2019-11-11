خاص الفن- أحمد حسن يقاضي تيم حسن بسبب "العميد"خاص الفن – صفاء سلطان اعتذرت عن "صقار" وهذه بديلتهاخاص...

ميرنا وليد - بيروت - صرح مصدر قريب من لاعب الكرة احمد حسن انه قام برفع قضية ضد المسلسل الذي يقوم ببطولته الممثل السوري تيم الحسن "العميد" واستكمل ان المسلسل ليس له علاقه ب​أحمد حسن​ وكل ما في الموضوع هو حق الاسم لان لاعب الكرة قام بتسجيل مسلسل يحمل لقب "العميد" ويتناول قصه حياته.

وبناء على ذلك قام برفع قضية ضد المسلسل مطالبا بوقف المسلسل او تغيير الاسم على حد قوله لان المسلسل مسجل في حقوق الملكية الفكرية والمصنفات الفنية باسمه.

الجدير ذكره ان آخر أعمال تيم الحسن هو مسلسل "الهيبة 3" و الذي عرض في رمضان 2019 وحقق نجاحاً كبيراً.