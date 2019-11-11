خاص الفن – صفاء سلطان اعتذرت عن "صقار" وهذه بديلتها

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" بشكل خاص وحصري أن شخصية "شوق" في مسلسل "صقار" عرضت على الممثلة السورية – الأردنية ​صفاء سلطان​، والتي بدورها لم تتوصل مع الشركة المنتجة إلى اتفاق مالي منصف فاعتذرت عن المشاركة بشكل نهائي.

أما المفاجئ فكان اختيار الممثلة الشابة نور علي بديلة عنها في أهم وأطول دور ستؤديه منذ تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية قبل عام ونصف.

بدورها تحضر صفاء سلطان لمشروع مسرحي ضخم كما سبق ونشرنا بشكل خاص وحصري في وقت سابق، في وقت تستعد لتصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "حرملك" في أبو ظبي بشخصية "هدية" التي قدمتها في الجزء الأول.