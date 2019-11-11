ميرنا وليد - بيروت - يشارك الممثل اللبناني أسعد رشدان حاليا باكثر من عمل بين مسلسلات لبنانية مختلفة، وايضا يصور فيلم جديد بطاقم فني من الخارج حيث يصف رشدان هذه التجربة بالاكثر احترافا بمسيرته الفنية .
بالوقت نفسه يتابع رشدان تصوير مسلسل العودة وهو يضم الممثلين دانييلا رحمة، نيكولا معوض، رودريغ سليمان، وسام صباغ، يوسف حداد، أندريه ناكوزي، رانيا عيسى، نغم أبو شديد، إيلي متري، ريم خوري، إيهاب شعبان، وسام فارس، شربل زيادة، ليزا دبس، رنين مطر وغيرهم.
ويتناول العمل قصة محورها الماضي وما تخلّفه أفعالنا، وفيه الكثير من التشويق والحماس والغموض والحب.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- أسعد رشدان يشارك بفيلم جديد وهكذا وصفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.