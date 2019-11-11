خاص الفن- أسعد رشدان يشارك بفيلم جديد وهكذا وصفه

ميرنا وليد - بيروت - يشارك الممثل اللبناني ​أسعد رشدان​ حاليا باكثر من عمل بين مسلسلات لبنانية مختلفة، وايضا يصور فيلم جديد بطاقم فني من الخارج حيث يصف رشدان هذه التجربة بالاكثر احترافا بمسيرته الفنية .

بالوقت نفسه يتابع رشدان تصوير مسلسل العودة وهو يضم الممثلين دانييلا رحمة، نيكولا معوض، رودريغ سليمان، وسام صباغ، يوسف حداد، أندريه ناكوزي، رانيا عيسى، نغم أبو شديد، إيلي متري، ريم خوري، إيهاب شعبان، وسام فارس، شربل زيادة، ليزا دبس، رنين مطر وغيرهم.

ويتناول العمل قصة محورها الماضي وما تخلّفه أفعالنا، وفيه الكثير من التشويق والحماس والغموض والحب.