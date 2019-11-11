خاص الفن – محمد خير الجراح "سلطان زمانه" في مشروعه المسرحي الأول

ميرنا وليد - بيروت - أسس الممثل السوري ​محمد خير الجراح​ فرقته المسرحية الخاصة وحملت عنوان "فرقة مسرح ​سوريا​".

وعلم موقع "الفن" أنه بدأ بالتحضيرات لأولى مشاريعه المسرحية ممثلاً ومخرجاً بمسرحية "​سلطان زمانه​" من تأليف ​سعيد حناوي​ وتمثيل ​أريج خضور​ و​سمير شماط​ ورشا رستم وفادي حموي وأحمد حجازي و​محمد سويد​.

وتروي المسرحية حكاية رجل يقع بغرام امرأة تعمل في تياترو ويفعل المستحيل للوصول إليها ضمن قالب كوميدي خفيف.

درامياً، افتتح الجراح موسمه الدرامي بمشاركته في إحدى لوحات مسلسل "365 يوم وربع" مع المخرج يمان إبراهيم.

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