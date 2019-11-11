خاص بالصورة – زواج الموسيقار طاهر مامللي والصحفية مرح ماشي.. وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - دخل الموسيقار السوري ​طاهر مامللي​ القفص الذهبي برفقة الزميلة الصحفية ​مرح ماشي​ بعيداً عن الأضواء في دمشق.

وكشف لموقع "الفن" أنهما تزوجا منذ عدة أشهر من دون ضجيج وبعيداً عن طقوس الزفاف المتعارف عليها، تقديراً للأزمة التي تعيشها المنطقة العربية عموماً وسوريا خصوصاً، الأمر الذي يبرر التأخر في إعلان الزواج.

ويعد مامللي من أميز وأشهر المؤلفين الموسيقيين الذين مروا في تاريخ الموسيقى السورية، وقد أنجز الموسيقى التصويرية والشارات لما يقارب مئة مسلسل، منها "الفصول الأربعة" و"سيرة آل الجلالي" و"الزير سالم" و"بقعة ضوء" و"صلاح الدين الأيوبي" و"صقر قريش" و"ذكريات الزمن القادم" و"التغريبة الفلسطينية" و"أحلام كبيرة" و"الانتظار" و"أهل الغرام" و"غزلان في غابة الذئاب" و"صبايا" و"سنعود بعد قليل" و"بواب الريح" و"قناديل العشاق" و"العاصوف" و"مقامات العشق".

أسرة "الفن" تتمنى للعروسين الحياة الزوجية السعيدة والأبدية.