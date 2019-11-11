تراند اليوم : كفايا إسفاف .. أوكا وأورتيجا هيعملو مسلسل عن قصة حياتهم

يبدأ كل من الفنانين أوكا وأورتيجا ، البدء لتحضير مسلسل جديد يحمل اسم “يوم ويوم مع أوكا وأورتيجا” مكون من ثلاثين حلقة عن رحلة صعودهم الى قمة أغاني المهرجانات بداية من استوديو المطرية.

وتضمن حلقات المسلسل كواليس ومواقف تم رصدها على مدار مشوارهما الغنائي، وأن أوكا وأورتيجا قررا أن ينتجا المسلسل من نفقاتهما الخاصة على أن يتم طرح العمل بداية العام القادم.

على جانب آخر، شارك الثنائى من قبل في أكثر من تجربة تمثيلية خاصة في عام 2013 حيث قدموا فيه أولي بطولاتهم السينمائية من خلال فيلم حمل إسم فرقتهم “8%” ثم في عام 2014 قدموا بطولة سينمائية أخرى وهي “4 ورقات كوتشينة”.