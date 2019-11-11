اتهمته بالتحرش بابنته.. «أمازون» تصدم المخرج الشهير وودي ألن

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وافق المخرج الأمريكي الشهير وودي ألن، على إنهاء دعوى يطالب فيها شركة “أمازون” بتعويض قدره 68 مليون دولار، بسبب تراجعها عن اتفاق لإنتاج وتوزيع أحد أفلامه.
ووفقا لوكالة أنباء “رويترز” فقد أبلغ وودي ألن و”أمازون”، المحكمة الاتحادية في مانهاتن بإنهاء الدعوى طوعا.. ولم يرد محامو ألن وأمازون على طلبات للتعليق.
المخرج العالمي وودي ألن، كان قد رفع الدعوى على أمازون في فبراير الماضي قائلا: إنها لا يمكن أن تتخلى عن خطط توزيع فيلمه “يوم ممطر في نيويورك” أو “إيه ريني داي إن نيويورك” بسبب زعم لا أساس له بأنه تحرش جنسيا بابنته بالتبني ديلان فارو في عام 1992.
”أمازون” ردت في وثائق المحكمة قائلة: إن تعليقات ألن المرتبطة بحركة (#مي_تو) التي بدأت في أواخر 2017 ضمنت أن الشركة لن تحقق الأرباح المتوقعة من عقدها معه، مبررة قرارها إنهاء العلاقة.
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