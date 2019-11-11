أحمد زاهر يشارك محمد رمضان في بطولة «البرنس»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يشارك الممثل المصري ​أحمد زاهر،​ مع الفنان المصري ​محمد رمضان​ في مسلسل واحد، والذي يحمل اسم “البرنس” ، يخوضان من خلاله السباق الرمضاني لعام 2020.

والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، ويصنّف هذا التعاون الأول بين زاهر ومحمد في الدراما التلفزيونية. ومن المقرر أن يجسد أحمد زاهر دوراً محورياً داخل أحداث العمل الذي يطرح قضية إجتماعية في إطار الإثارة والتشويق.

ومن ناحية أخرى، يستمرّ المخرج محمد سامي في متابعة اختيار الممثلين المشاركين ومنهم غادة عادل، وروجينا للإنتقال الى مرحلة التصوير مباشرة خلال مطلع شهر ديسمبر المقبل.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد زاهر مسلسل كان ” ولد الغلابة” مع أحمد السقا في شهر رمضان الماضي 2019، وشارك في بطولته صفاء الطوخي، كريم عفيفي، ريم سامكي، مي عمر، هادي الجيار، ومحمد ممدوح، وأخرون، ومن إخراج محمد سامي .