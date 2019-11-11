نجوم الفن في عزاء المخرج أحمد خضر.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
أقيم عزاء المخرج المصري أحمد خضر، فى مسجد الحامدية الشاذلية، بحضور عدد من نجوم الفن.
فقد حرص على الحضور كل من نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، ونبيل الحلفاوي، وأحمد السعدني، وسيد صادق، وسامي مغاوري، ومحمد أبو داود، وإيهاب فهمي، وعهدي صادق، والفنانة الشابة تيسير عبد العزيز، وغيرهم .
يذكر أن المخرج المصري أحمد خضر كان أصيب بجلطة في الصدر قبل شهر، ونقل لأحد مستشفيات 6 أكتوبر، ووافته المنية يوم الجمعة الماضي بعد صراع مع المرض.
ومن أهم أعمال المخرج الراحل أحمد خضر مسلسل “الرجل والحصان”، و”حارة الشرفاء”، و”اتنين اتنين”، و”جوارى وقصور”، و”قصة مدينة”، و”قلب الدنيا”، والفيلم التليفزيوني “الهانم بالنيابة عن مين”، وغيرها من الأعمال.
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