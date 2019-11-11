لقاء مؤثر بين ابنة أصالة ووالدها وشقيقتها الصغرى.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
استقبلت شام الابنة الكبرى للنجمة السورية أصالة والدها، وطليق الفنانة، رجل الأعمال السوري أيمن الذهبي ونجلته الصغرى أنجيلا في المطار، وهو اللقاء الذي جاء بعد غياب طويل بين الابنة ووالدها.
شام ظهرت في مقطع فيديو مؤثر لحظة استقبالها لوالدها في المطار، حيث ارتمت بين أحضانه بينما غرق رجل الأعمال السوري في دموعه، وهي اللقطات التي عكست حجم اشتياق الأب لابنته الكبرى، كما نشرت شام صوراً تجمعها بشقيقتها الصغرى، معربة عن شدة سعادتها بلقائها في تعليق كتبت فيه: «أخيراً جمع الشمل بيني وبين والدي وشقيقتي الملاك الجميلة أنجيلا».
يُذكر أن أصالة انفصلت عن أيمن الذهبي عام 2005، وذلك بعد أن رُزقت منه بـ«شام» عام 1992، و«خالد» عام 1998، ثن تزوجت أصالة من المخرج والمنتج طارق العريان عام 2006، ورُزقت منه بالتوأم «آدم وعلي» مايو 2011.
من ناحية أخرى، تختتم أصالة فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 28 بحفل كبير تحييه يوم 13 نوفمبر 2019 على المسرح الكبير بقيادة المايسترو هانى فرحات بالقاهرة.
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