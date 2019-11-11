مايا دياب تجمع بين الإثارة والأناقة بإطلالة متوحشة في طابا.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت الفنانة اللبنانية مايا دياب في حفل غنائي ضخم احيته في أحد فنادق مدينة طابا في مصر، وحرصت على استعراض إطلالتها قبل الصعود على المسرح

مايا اختارت للحفل إطلالة جمعت بين الإثارة والأناقة، ارتدت فيها فستان طويل مشقوق لأعلى الفخذ، تميز بطبعات قوية للون جلد النمر، مسدلة شعرها بشكل زادها جاذبية وأنوثة، وهي الطلّة التي اثارت اعجاب فانز النجمة اللبنانية.

يُذكر أن مايا عادت مؤخراً للشاشة كمقدمة برامج من خلال تقديمها لبرنامج «هيك منغني» عبر شاشة MTV اللبنانية، حيث سبق وقدمت الفنانة خمسة مواسم من نفس البرنامج في الفترة من 2011 إلى 2014، وذلك قبل أن يتوقف البرنامج طوال الأربع السنوات الماضية، لتعود من جديد مايا لتقديمه.

من ناحية أخرى، طرحت مايا دياب مؤخراً فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان «يابا يابا»، من ألحان وتوزيع مودى منير، وكلمات الشاعر الغنائى مؤمن راجح، وإخراج الكليب لكريستيل يونس.