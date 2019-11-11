سلمى رشيد تحتفل بالمولد النبوي مع طفلها.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هنأت الفنانة المغربية سلمى رشيد محبيها بذكرى المولد النبوي الشريف، وفاجأت الفانز بنشر صورة جديدة لمولودها «ينيس».

نجمة Arab Idol نشرت صورة لـ«ينيس»، ظهر فيها مرتدياً الجابادور، وهو زي تراثي مغربي، في الوقت الذي حرصت فيه على ظهار جزء جانبي فقط من وجه الرضيع، معلقة على الصورة: «ينيس بالجابادور.. كل عام وانتم بالف خير»، حيث تلقت الفنانة الشابة تهاني متابعيها، معربين عن اعجابهم بزي مولودها.

Advertisements

يُذكر أن سلمى رشيد التي وضعت مولودها الأول منذ شهر، كانت قد احتفلت بخطبتها يوم 26 ديسمبر عام 2016، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء، ولم تكشف عن هوية عريسها وقتها، كما أنها احتفلت بزفافها في سرية تامة بعيدا عن الصحافة والإعلام.

على جانب آخر، خاضت سلمى رشيد لأول مرة تجربة التمثيل من خلال الفيلم التليفزيوني «قلبي بغاه» أمام محمد الخياري وعبد الإله رشيد وسكينة الفضايلي، ومن توقيع المخرج هشام الجباري.

وعلى مستوى الساحة الغنائية، احتفلت سلمى مؤخراً بطرح كليب جديد لديو غنائي جمعها بالفنان الجزائري موك صايب، بعنوان «MA GAZELLE» أو «غزالتي»، وهي من كلمات وألحان ياسين رامي وتوزيع دوكي وموك صايب، ومن إنتاج سلمى رشيد، وقد تم تصوير الكليب في مدينة طنجة شمال المغرب، بعدسة المخرج يونس الراقي.