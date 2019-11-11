جلال الشرقاوي يؤكد عرض "هولاكو" على المسرح القومي كانون الأول المقبل

أعلن المخرج المسرحي الكبير جلال الشرقاوي، اختيار أبطال عرض "هولاكو" وهم الفنان أشرف عبدالغفور وأيمن الشيوي وعفاف شعيب.

وأوضح الشرقاوي أن باقي أبطال العرض من طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية ويواصلون حاليًا البروفات بشكل يومي.

وأضاف الشرقاوي، أن العرض سيعرض مطلع شهر ديسمبر المقبل، على خشبة المسرح القومي بالعتبة، مشيرًا إلى أن العرض له طبيعة خاصة ومختلفة نظرًا لأنه من تأليف الشاعر الكبير فاروق جويدة.

يشار إلى أن عرض "هولاكو" يتم الإعداد له منذ سنوات، واعتذر عنه عدد كبير من الفنانين، وعلى رأسهم الراحل فاروق الفيشاوي وعزت العلايلي وكمال أبو رية ورغدة وصفاء سلطان.

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