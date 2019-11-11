السوري مصطفى ياسين يطرح "اتفرجوا" على يوتيوب

نشر المطرب السوري "مصطفى ياسين" أغنية جديدة بعنوان "اتفرجوا"، عبر قناته الخاصة بموقع اليوتيوب، وعددا من المناصات الرقمية المتخصصة في تحميل وسماع الأغاني. "اتفرجوا" كلمات "سلامة علي"، و ألحان وتوزيع "غريب". يذكر أن مصطفى ياسين يستعد لتحضير البومه الجديد، ويتعاون فيه مع العديد من نجوم صناع الأغنية من الشباب في مصر والوطن العربي، ومنهم " اسامه علي، غريب، محمد وسام". Advertisements قد يهمك ايضاً: كارمن سليمان تطرح أغنية "تِفنن" باللهجة الخليجية عبر اليوتيوب كارول سماحة تستعد لطرح كليب "إن شالله" باليوتيوب

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