شمس الكويتية تنتقد المجتمع العربي والدولي بسبب أحداث العراق

عبّرت الفنانة شمس الكويتية عن انزعاجها الشديد من سكوت المجتمع العربي والدولي على الأحداث التي تجري في العراق، كاتبة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "شسالفة سكوت المجتمع العربي والدولي عن الي حاصل في العراق بليز حد يفهمني معنى هذا الصمت عن دم شباب العراق ارجوكم فهمونا يمكن في شي حن مانعرفه".
ومن ناحية أخرى، كانت فاجأت شمس الجميع مؤخراً بإطلالاتها، حيث وصفها الكثير من المنتقدين بأنها إطلالة جريئة.
وفي التفاصيل، فقد نشرت شمس صورة بدت فيها وهي ترتدي "روب الإستحمام" وعلقت :"أحسن شي سواه فارقني.. باي باي"، ما أثار الجدل حول هوية الشخص المقصود بكلامها.
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