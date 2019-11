شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مقتل المطربة العالمية سيلين ديون في حادث طائرة .. فيديو مفبرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوجئ رواد مواقع التواصل الإجتماعي بتداول خبر من قناة cnn يفيد بمقتل النجمة العالمية سيلين ديون في حادث تحطم طائرة، وهو الخبرالذي تسبب في حالة صدمة كبيرة لدي جمهورها ممن ينتظرون ألبومها الجديد، إلي هنا يبدوالخبرحقيقي خاصة أنه اقترن بقناة cnn، لكن الحقيقة أن ذلك الخبرلا يمت للحقيقة بصلة.

الصدي الذي حققه الخبر جعل موقع snopes يوضح حقيقة الأمروكذب مدعيه، حيث نشرالموقع الفيديوالحقيقي الذي فبرك من خلاله مروجي الشائعات الخبر لإضفاء مصداقية علي الأمر لينفي الموقع كل ما نشرويوضح أن الفيديو مفبرك .

من جانب أخرتستعد النجمة العالمية سيلين ديون لطرح ألبومها الجديد " Courage " يوم 15 نوفمبر الجاري .

الفيديو المفبرك

الفيديو الحقيقي

إليكم قائمة أغنيات ألبوم سيلين ديون :

1. “Flying on My Own”

2. “Lovers Never Die”

3. “Falling in Love Again”

4. “Lying Down”

5. “Courage”

6. “Imperfections”

7. “Change My Mind”

8. “Say Yes”

9. “Nobody’s Watching”

10. “The Chase”

11. “For the Lover That I Lost”

12. “Baby”

13. “I Will Be Stronger”

14. “How Did You Get Here”

15. “Look at Us Now”

16. “Perfect Goodbye”

Deluxe Edition

17. “Best of All”

18. “Heart of Glass”

19. “Boundaries”

20. “The Hard Way”