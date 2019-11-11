- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مقتل المطربة العالمية سيلين ديون في حادث طائرة .. فيديو مفبرك والان مع تفاصيل الخبر
الصدي الذي حققه الخبر جعل موقع snopes يوضح حقيقة الأمروكذب مدعيه، حيث نشرالموقع الفيديوالحقيقي الذي فبرك من خلاله مروجي الشائعات الخبر لإضفاء مصداقية علي الأمر لينفي الموقع كل ما نشرويوضح أن الفيديو مفبرك .
من جانب أخرتستعد النجمة العالمية سيلين ديون لطرح ألبومها الجديد " Courage " يوم 15 نوفمبر الجاري .
الفيديو المفبرك
الفيديو الحقيقي
إليكم قائمة أغنيات ألبوم سيلين ديون :
1. “Flying on My Own”
2. “Lovers Never Die”
3. “Falling in Love Again”
4. “Lying Down”
5. “Courage”
6. “Imperfections”
7. “Change My Mind”
8. “Say Yes”
9. “Nobody’s Watching”
10. “The Chase”
11. “For the Lover That I Lost”
12. “Baby”
13. “I Will Be Stronger”
14. “How Did You Get Here”
15. “Look at Us Now”
16. “Perfect Goodbye”
Deluxe Edition
17. “Best of All”
18. “Heart of Glass”
19. “Boundaries”
20. “The Hard Way”
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة مقتل المطربة العالمية سيلين ديون في حادث طائرة .. فيديو مفبرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.